«Папина дочка» Арзамасова стала выставлять напоказ жизнь с Авербухом

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова опубликовала в соцсетях видео, где она едет в автомобиле на переднем сиденье. В кадр словно случайно попала рука Авербуха.
В последнее время фигурист постоянно находится на работе, он активно участвует в подготовке нового шоу «Ледниковый период». В этом сезоне в нём примут участие Ольга Бузова, Влад Топалов, Регина Тодоренко,
Возможно, окружение звёзд возле возлюбленного вынудило Арзамасову выставлять напоказ свои отношения. По крайне мере, так считает аналитик фигурного катания Елена Родина. По мнению аналитика, молодая женщина не совсем уверена в себе и хочет, чтобы окружающие фигуриста женщины знали, что он занят.
Мы понимаем, что случайно в кадр руки мужчин не попадают, кто хочет скрывать свою личную жизнь, у того палец в кадр не попадёт, по себе знаю, — сделала вывод Родина.
О романе бывшего мужа высказалась и его жена Ирина Лобачёва. Она абсолютно не против того, что её бывший супруг женится на Арзамасовой, но переживает только из-за сына Мартина, который может остаться без наследства.
«Главное, чтобы Илья нашего сына Мартина не оставил бы без недвижимости. А так, пусть что хотят, то и делают, мне всё равно», — утверждает Лобачёва.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Илья Авербух привёз свою избранницу Лизу Арзамасову на сборы в Крым. Пара неразлучна даже на занятиях школы фигурного катания, которые Авербух организовал в Симферополе.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен