«Папина дочка» Арзамасова стала выставлять напоказ жизнь с Авербухом

https://static.news.ru/photo/7e758c62-e8cf-11ea-8d5b-fa163e074e61_660.jpg Лиза Арзамасова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова опубликовала в соцсетях видео, где она едет в автомобиле на переднем сиденье. В кадр словно случайно попала рука Авербуха.

В последнее время фигурист постоянно находится на работе, он активно участвует в подготовке нового шоу «Ледниковый период». В этом сезоне в нём примут участие Ольга Бузова, Влад Топалов, Регина Тодоренко, пишет KP.RU.

@liza_arzamasova

Возможно, окружение звёзд возле возлюбленного вынудило Арзамасову выставлять напоказ свои отношения. По крайне мере, так считает аналитик фигурного катания Елена Родина. По мнению аналитика, молодая женщина не совсем уверена в себе и хочет, чтобы окружающие фигуриста женщины знали, что он занят.

Мы понимаем, что случайно в кадр руки мужчин не попадают, кто хочет скрывать свою личную жизнь, у того палец в кадр не попадёт, по себе знаю, — сделала вывод Родина.

О романе бывшего мужа высказалась и его жена Ирина Лобачёва. Она абсолютно не против того, что её бывший супруг женится на Арзамасовой, но переживает только из-за сына Мартина, который может остаться без наследства.

«Главное, чтобы Илья нашего сына Мартина не оставил бы без недвижимости. А так, пусть что хотят, то и делают, мне всё равно», — утверждает Лобачёва.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Илья Авербух привёз свою избранницу Лизу Арзамасову на сборы в Крым. Пара неразлучна даже на занятиях школы фигурного катания, которые Авербух организовал в Симферополе.