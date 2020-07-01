Шоу-бизнес

Панайотов опубликовал редкий снимок с женой в день рождения

06:48, 02 июля 2020
Александр Панайотов Александр Панайотов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Панайотов опубликовал снимок с женой Екатериной Кореневой в свой день рождения, 1 июля. Пара редко делится семейными снимками.

Екатерина Коренева по совместительству является директором певца. На праздник супруги надели наряды в нежных тонах: Панайотов выбрал костюм небесно-голубого цвета, его жена предпочла туалет в розовых тонах. Оба супруга в тон друг другу облачились в смокинги.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Ekaterina Koreneva (@kate_kora)

Фотография вызвала бурную реакцию среди подписчиков. Пару тут же осыпали комплиментами, назвав мужа с женой «самыми-самыми». «Обожаем!», «Самая любимая пара: Талант и Муза», «Вы созданы друг для друга», написал поклонники в комментариях.

Панайотов и Коренева тайно поженились в 2016 году. Известно о свадьбе стало всего пару лет назад. Супруги придерживаются принципа, что о счастье кричать не стоит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Александр Панайотов — хороший вокалист, поэтому вполне достоин представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». Такое мнение высказала солистка группы «Фабрика» Мария Гончарук.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях