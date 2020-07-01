Панайотов опубликовал редкий снимок с женой в день рождения

https://static.news.ru/photo/d4e575fc-bc16-11ea-b515-fa163e074e61_660.jpg Александр Панайотов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Панайотов опубликовал снимок с женой Екатериной Кореневой в свой день рождения, 1 июля. Пара редко делится семейными снимками.

Екатерина Коренева по совместительству является директором певца. На праздник супруги надели наряды в нежных тонах: Панайотов выбрал костюм небесно-голубого цвета, его жена предпочла туалет в розовых тонах. Оба супруга в тон друг другу облачились в смокинги.

Фотография вызвала бурную реакцию среди подписчиков. Пару тут же осыпали комплиментами, назвав мужа с женой «самыми-самыми». «Обожаем!», «Самая любимая пара: Талант и Муза», «Вы созданы друг для друга», написал поклонники в комментариях.

Панайотов и Коренева тайно поженились в 2016 году. Известно о свадьбе стало всего пару лет назад. Супруги придерживаются принципа, что о счастье кричать не стоит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Александр Панайотов — хороший вокалист, поэтому вполне достоин представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». Такое мнение высказала солистка группы «Фабрика» Мария Гончарук.