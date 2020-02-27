https://static.news.ru/photo/2f7cdd38-597b-11ea-a4fc-fa163e074e61_660.jpg Александр Панайотов (слева) Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Певец Александр Панайотов — хороший вокалист, поэтому вполне достоин представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». Такое мнение высказала солистка группы «Фабрика» Мария Гончарук.

Саша — мой земляк, мы оба родились в Украине. Он шел к этому долгое время, и здорово, если он будет представлять Россию, — цитирует Гончарук РИА Новости.

Ранее в неофициальных источниках появилась информация, что в национальном отборе на конкурс победил Панайотов. Однако сам певец такие сообщения назвал фейком и призвал дождаться официальной информации от Первого канала.

65-й конкурс пройдёт в мае в Роттердаме. Кто будет представлять Россию, официально оглашено не было. Организаторы потребовали от стран-участниц определиться с выбором до 9 марта, писал NEWS.ru.