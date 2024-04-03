Американская актриса Кирстен Данст рассказала, что ее коллега по съемочной площадке Брэд Питт «был ей как брат», поэтому экранный поцелуй с ним показался ей отвратительным. Сыгравшей одну из главных ролей в фильме «Интервью с вампиром» актрисе было всего 11 лет, когда снимали данную сцену.
Это была практически полностью мужская съемочная группа, но все были очень нежными и добрыми, и я никогда не чувствовала ничего странного. Брэд был для меня как старший брат, — приводит The Telegraph слова актрисы.
Данст добавила, что отпраздновала свой 11-й день рождения на съемочной площадке. Девочку, сыгравшую роль вампирши Клаудии, навсегда застрявшей в теле ребенка, окружали вниманием и радовали подарками. Так, сыгравший вампира Том Круз установил в ее комнате богато украшенную елку, делится актриса.
Однако Данст не любит вспоминать сцену, где ее экранная героиня целует в губы Брэда Питта. Актриса призналась, что «ненавидит этот поцелуй», поскольку Питт был ей как брат.
Ранее голливудский актер Брэд Питт решил отказаться от совместной опеки над детьми в пользу бывшей супруги Анджелины Джоли. Это означает, что многолетнее судебное разбирательство близится к завершению. Звезда «Бойцовского клуба» хотел достичь соглашения о разделении между ним и Джоли ответственности за воспитание детей в формате 50/50. Однако, утверждает инсайдер, недавно Питт все же решил отказаться от своей идеи.