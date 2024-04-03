Антонина Абакшина

«Отвратительно»: голливудская актриса рассказала о поцелуе с Брэдом Питтом Кирстен Данст негативно высказалась об экранном поцелуе с Брэдом Питтом в 11 лет

3 апреля 2024 в 17:48

Фото: Geffen Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская актриса Кирстен Данст и Брэд Питт в фильме «Интервью с вампиром»