«Отель не сдается, стоит закрытый»: экс-директор Ротару о ее вилле в Крыму Экс-директор Ротару Лавров рассказал, что она не продала отель в Ялте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дом певицы Софии Ротару в Ялте

Музыкальный продюсер и бывший концертный директор Ротару Сергей Лавров рассказал NEWS.ru, что бутик-отель певицы «Вилла София» в Крыму так и не был ею продан, он не работает и стоит закрытый. Однако, по его словам, звезда и ее близкие не ставили цели непременно продать виллу.

Нет, вилла не продалась. Я так понял, что они и не продавали. Был такой посыл: продастся — хорошо, не продастся — не очень, ну и не будем продавать. Он не функционирует как отель. Ротару сделала его таким, в каком она сама хотела бы жить, и это небольшой просчет. Он очень дорогой, там ручной работы итальянская мебель, — рассказал NEWS.ru Лавров.

Как добавил продюсер, отель находится в центре Ялты, но при этом там нет отдельного въезда, территории и личного пляжа. По словам Лаврова, несмотря на то что это гостиница хай-класса, до пяти звезд она не дотягивает: там нет элементарно бассейна, поэтому «випы и люди туда не хотели идти, там нет того, к чему они привыкли».

Продюсер добавил, что, по его информации, «отель не сдается, стоит закрытый», не работает и ресторан, который высоко оценивали местные жители и где раньше подавались блюда от итальянского шеф-повара.

София Ротару не посещает Крым и свой особняк в Ялте с 2014 года после присоединения региона к России. В пандемию, когда у звезды якобы возникли финансовые проблемы, она пыталась продать его за 2,24 млрд руб.