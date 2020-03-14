https://static.news.ru/photo/542a8090-6736-11ea-a6e0-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Отец Юлии Началовой Виктор Васильевич выпустил книгу в память о певице. Началова умерла 16 марта 2019 года.

Как переживали известие близкие певицы, отец Началовой расписал в книге «Юлия Началова. Письма отца к дочери». Так, родственники певицы не до конца осознали, чем может закончиться воспалительный процесс в организме исполнительницы, когда им только об этом сообщили, приводит выдержки из книги KP.RU.

Врачи также не теряли надежды и уверяли родственников, что всё обойдётся. Однако, при этом отводили глаза, вспоминает отец певицы. В день, когда Юлии не стало, её мать, отец и тётя поддались уговорам врачей и решили немного отдохнуть. Родственники собрались дома у тёти певицы, начали настойчиво убеждать друг друга, что с Юлией всё обойдётся.

Но в этот момент, пишет папа Началовой, раздался телефонный звонок.

«Всё, — услышал я глухой голос доктора. — Всё. Ничего не смогли поделать», — цитирует отрывок из книги издание.

Родители в этот момент не были способны осознать произошедшее. Им хотелось кричать, но рядом стояла дочь Юлии — Вера. Она тоже стояла молча, стараясь не напугать бабушку и дедушку.

Сейчас родители Началовой называют девочку «ниточкой, которая привязывает нас к жизни».

Ранее NEWS.ru сообщал, что 13-летняя дочь Юлии Началовой Вера Алдонина продолжает писать письма покойной маме. Об этом рассказал дедушка девочки, отец певицы Виктор Началов. Он выпустил трогательную книгу в память о дочери.