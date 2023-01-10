Отец Киркорова признался, что его сыну жалко терять Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бедрос Киркоров

Филипп Киркоров, против которого ввели санкции на Украине, раньше с уважением относился к властям страны, где всегда с удовольствием давал концерты, заявил «Народным Новостям» его отец, Бедрос Киркоров. Указ о включении Киркорова в санкционный список ранее подписал президент Украины Владимир Зеленский. В ответ певец опубликовал кадры из клипа на песню «Просто подари», в котором дает подзатыльник Зеленскому, сыгравшему одну из ролей. Киркоров-старший отказался комментировать позицию сына, но признал, что ему жалко терять такую страну.

Я ничего не хочу комментировать, что говорит Филипп. У меня свое мнение, а у него — свое. Филипп — достаточно взрослый человек. Ему жалко, что он потерял такую республику, где каждый раз гастролировал с удовольствием. Его там встречали, он народный артист Украины. Он с уважением относится к предыдущему правительству, которое дало ему эти возможности и звания, — заявил отец Киркорова.

Бедрос Киркоров подчеркнул, что его сын — патриот России. По его словам, он получал награды на Украине, когда у власти было «совсем другое правительство». Сейчас же во главе страны, по словам Киркорова-старшего, стоят «фашисты и бандеровцы», которых, как он утверждает, «надо уничтожать».

После введения украинских санкций Киркоров назвал Зеленского «своей зайкой». Певец упрекнул президента Украины в том, что «он слишком сильно вошел в роль» и «ведет страну, которую ему доверили, к пепелищу».