https://static.news.ru/photo/c6be2cfc-237e-11ea-853d-fa163e074e61_660.jpg Отец и мать Жанны Фриске Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал об угрозах, которые ему поступают от отца Жанны и Натальи Фриске. Владимир Фриске недоволен высказываниями продюсера о копировании Натальей образа Жанны.

Пригожин признался, что после этого начал понимать Дмитрия Шепелева: ведь он всего лишь высказал мнение, что надо не копировать кого-то, а искать свой собственный путь на сцене. Но отец Фриске не понял смысла сказанного и позвонил Пригожину, наговорив ему неприятных вещей и угроз.

Вы даже не представляете уровень оскорблений в мой адрес с угрозами, что он ко мне с винтовкой приедет. Это какое-то безумие. Мне казалось, что он умный человек, — рассказал Пригожин РЕН ТВ.

Продюсер ещё раз пытался пояснить, что смыслом его слов было только то, что копирование известной певицы ни к чему хорошему не приведёт, а Наталья рискует навсегда остаться в пародистах. Но отца Фриске это не вразумило. Пригожин сохранил все сообщения с угрозами от отца Натальи и пообещал предъявить их в правоохранительные органы, если тот не угомонится.

Говорил, что ему терять нечего, он и с винтовкой ко мне может прийти. Может, его в психбольницу поместить? — возмущён музыкант.

Пригожин пообещал опубликовать все гневные сообщения Фриске, если ото перед ним не извинится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Фриске резко отреагировала на критику в свой адрес со стороны продюсера Иосифа Пригожина. Её задело, что все заметили, как она в точности копирует образ сестры Жанны и зарабатывает на её памяти.