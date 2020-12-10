Отец Фриске призвал «поставить Соседова на место»

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Сергея Соседова нужно поставить на место, заявил отец Жанны Фриске Владимир. Новый скандал произошёл на шоу «Суперстар. Возвращение»: критики пожаловался руководству НТВ на ведущую программы Лолиту Милявскую.

Конечно, Соседова надо ставить на место. Сразу же видно, что сейчас он начнет на человека нападать. Во время выставления оценок у него преобладают личные амбиции, чем справедливое судейство, — сказал Фриске порталу Sobesednik.ru.

При этом Фриске отметил, что был на записи последней программы и не увидел никакой предвзятости со стороны Лолиты. Однако Соседов утверждает обратное: по мнению критика, ведущая давит на него во время судейства.

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