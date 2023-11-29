От сенатора до банщика: составлен список возлюбленных Волочковой Составлен список мужчин, с которыми была близка балерина Анастасия Волочкова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Балерина Анастасия Волочкова сменила не одного возлюбленного. Кто состоял в отношениях с артисткой, как долго это продлилось, почему расставались?

Кто был первым возлюбленным Волочковой

Первые серьезные отношения у девушки были в 19 лет. Тогда балерина начала встречаться со своим партнером, артистом балета Фарухом Рузиматовым. В эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Волочкова заявила, что они с Фарухом были безумно влюблены друг в друга, но против их отношений была ее мать.

«Мама говорила, что я буду встречаться с Фарухом только через ее труп. Она утверждала, что сначала я должна сделать карьеру, стать самодостаточным человеком. Но мне хотелось любви», — сказала балерина в одном из интервью.

В итоге их роман с Рузиматовым сошел на нет. Волочкова отмечала, что остается в дружеских отношениях с мужчиной.

С какими богачами была близка Волочкова

Балерина встретила в Лондоне в 2000 году мецената Энтони Кермана. Они познакомились после одного из спектаклей труппы Большого театра, примой-балериной которого Волочкова была в то время. Мужчина был сильно влюблен в артистку и ушел ради нее из семьи.

В СМИ писали, что Керман оплачивал Волочковой квартиру в Лондоне, появлялся с ней на светских приемах и собирался подать заявление на получение визы, подключив свои связи, чтобы балерина могла остаться в Великобритании навсегда. Однако сама артистка отвергала слухи о романе, объясняя их «профессиональной завистью».

«Именно зависть людей к красоте, таланту и моей финансовой поддержке Волочковой вызывает такую желчь. Когда у тебя есть все это, ты можешь оказаться по уши в грязи, потому что людям это не очень нравится», — говорил Керман.

Балетные критики Британии были непреклонны. Танец Балерины называли «шатким», отмечая большое количество ошибок. В СМИ предполагали, что критика задела Волочкову, что и стало причиной разрыва с Керманом и окончания карьеры в Британии.

Вернувшись в Россию, Волочкова еще несколько лет работала в Большом театре, но в 2003 году администрация отказалась подписать с ней годовой контракт, предложив только сотрудничество в течение четырех месяцев, а затем и вовсе уволила из-за лишнего веса.

Параллельно Волочкова включилась в светскую жизнь Санкт-Петербурга и Москвы. Например, она была гостьей на свадьбе Николая Баскова — с тех пор они стали друзьями и даже записали совместную композицию под названием «Пусть говорят».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самым известным романом балерины стали отношения с бывшим депутатом Госдумы, а ныне сенатором Сулейманом Керимовым. Он подарил Волочковой квартиру в Москве на Петровке и апартаменты в Санкт-Петербурге. Кроме того, по словам балерины, бизнесмен сделал комплимент девушке в виде «200 квадратных метров в Питере, в самом центре, напротив Мариинского театра».

С Керимовым Волочкова встречалась три года, однако ушла от него из-за постоянных сцен ревности. По словам танцовщицы, ее увольнение из Большого стало местью Керимова.

«Я была в шоке. Сулейман даже не скрывал, что решил меня уничтожить, он позвонил моей маме и прямо сказал: «Теперь Настя будет танцевать только на дискотеках», — говорила Волочкова.

В рядах ухажеров Волочковой числился и голливудский актер Джим Керри. Танцовщица рассказывала, что в 2001 году ради спектакля с ее участием он прилетел в Москву на частном самолете и признался ей в любви.

«Но я была несвободна. А Джим... Он мне просто сказал: «Я влюбился в тебя с первого взгляда, но не понимаю, что из этого может выйти, ведь ты русская балерина, а я голливудская звезда. Мы принадлежим разным континентам. Я не оставлю свою профессию, а ты не покинешь никогда свой балет», — вспоминала Волочкова.

От кого у Волочковой дочь

В 2000-х балерина познакомилась с Игорем Вдовиным, доктором юридических наук. Он был старше балерины на 12 лет. До встречи с Волочковой мужчина уже был женат и имел троих детей, однако роман с танцовщицей не преподносился как причина развода.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Игорь Вдовин и Анастасия Волочкова

В 2005 году у пары родилась дочь Ариадна — первый и единственный ребенок Волочковой. Спустя два года пара устроила свадьбу, однако через полгода разъехалась. Отношения с Вдовиным разладились, когда он занял у нее $3 млн под расписку, но так их и не вернул. Позже оказалось, что пара так и не зарегистрировала свой союз официально, а торжество было просто праздником, без какого-либо документального подкрепления.

Через несколько лет в СМИ стали писать, что балерина начала злоупотреблять алкоголем, а в ее загородном особняке поселились родственники домработницы Лолы. На фоне этого 12-летняя Ариадна уехала жить к отцу и его новой жене — инструктору по йоге. Сама же Волочкова закрутила роман с многолетним партнером Ринатом Арифулиным.

В сентябре Волочкова в интервью NEWS.ru рассказала, что у Ариадны появился возлюбленный по имени Женя, который относится к ней с трепетом и вниманием. По ее словам, в день ее рождения влюбленные приезжали к ней в гости и оставались в ее доме на ночь.

С кем еще встречалась Волочкова

Один из самых продолжительных романов танцовщицы был с дальневосточным предпринимателем Бахтияром Салимовым. Сама Волочкова говорила, что пара рассталась, потому что «отношения не выдержали испытания временем и часовыми поясами».

После этого балерина рассказывала о поклоннике-олигархе Султанбеке, который подарил ей белый Maybach. По словам артистки, мужчина заплатил крупную сумму, чтобы поужинать с ней.

В 2018 году Волочкова начала встречаться со своим водителем Александром Скиртачом. Мужчина, по словам балерины, обобрал ее: украл ноутбук, похищал часть гонораров и пытался вывести из строя ее машину. За это Скиртача приговорили к трехлетнему условному сроку.

Одним из последних мужчин Волочковой был банщик Сергей Кузнецов, с которым она познакомилась на съемках программы «Давай поженимся!», которые проходили в конце 2021 года. После эфира пара вместе встретила Новый год, а затем отправилась в путешествие на Мальдивы. Роман был непродолжительным: балерина и банщик расстались. 28 ноября стало известно, что Кузнецов покончил с собой в московском СИЗО, где он оказался из-за избиения своей супруги.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Сергей Кузнецов и Анастасия Волочкова

В последние месяцы артистка часто публиковала фото и видео с Никитой Джигурдой. В апреле она говорила, что их связывают только дружеские отношения.

«У многих людей изощренное воображение. И если люди недалекие, то каждого человека, которого они видят на фото рядом со мной, или тех, кто приезжает ко мне домой, они сразу записывают в любовники. Хочется сказать: „Если будешь всем давать, то сломается кровать“. Но если у людей такое воображение, я ничего не могу с этим поделать», — сказала артистка.

В сентябре Волочкова рассказала о новом романе и сексе четыре раза в день. По словам артистки, в ее личной жизни сейчас все хорошо, а мужчины встают к ней «в очередь». Балерина отметила, что живет во дворце, и призвала поклонников не переживать за нее.

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