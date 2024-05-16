«От меня все отказались»: Боня рассказала о своей отмене в Европе Виктория Боня рассказала, что от нее в Европе все отказались после начала СВО

Фото: Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктория Боня

Когда началась СВО, европейские партнеры начали отменять рекламные контракты, рассказала корреспонденту NEWS.ru российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер Виктория Боня. Она подчеркнула, что от нее там все отказались.

Например, у Бони был контракт с аэропортом Ниццы. Виктория стала лицом компании, в мае должны были состояться съемки, и ее билборды висели бы по всему югу Франции. Но аэропорт отказался. С ней разорвали сотрудничество журналы Forbes Monaco, Forbes France, компания — производитель часов, некоторые бренды «аккуратно закрыли двери». Просто потому, что она русская.

И что вы думаете? Через год-полтора все эти люди приглашают меня на мероприятие. Я отказалась. Я тоже буду стоять со своей страной в тот момент, когда ей тяжело и все от нее отвернулись. Для меня это уже дело принципа, дело чести, — подчеркнула Виктория Боня.

Ранее она рассказала о том, как переживала последствия пластической операции. У нее были огромные отеки. Она призналась, что полгода плакала в подушку, так как никто ее не узнавал, даже она сама. Виктория отметила, что пережила очень большой стресс и впредь на пластические операции не пойдет. Тем более, что ей пообещали эффект на всю жизнь.