Орбакайте показала видео танцующей с ветеранами Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/dbe839aa-b186-11eb-bafd-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с видео/orbakaite/facebook.com

Российская певица Кристина Орбакайте опубликовала в своём Instagram клип 1985 года, на котором её мать, народная артистка СССР Алла Пугачёва, исполняет песню «Иван Иваныч» и танцует с ветеранами. Эта сцена вошла в фильм «Пришла и говорю», в ней нет ни одного актёра.

В нашей семье 9 мая всегда особенный день, мои бабушка Зинаида Архиповна и дедушка Борис Михайлович встречались со своими однополчанами. На этом видео нет ни одного актёра! Это друзья семьи — однополчане, — подписала видео Орбакайте.

Песня начинается словами: «Отец мой, как и ты, прошёл через войну, / Иван Иваныч, Иван Иваныч! / Он больше жизни всей любил свою страну, / Иван Иваныч, Иван Иваныч! /Мне говорили — был он смел, а как плясал он, как он пел, / Иван Иваныч, Иван Иваныч».

Подписчики по достоинству оценили это видео, они восхитились красотой ветеранов и пришли к выводу, что военному поколению не нужны были ни фильтры, ни «рабочие стороны».

Ранее муж Пугачёвой, юморист Максим Галкин, опубликовал кадры с подвыпившими супругой и Лаймой Вайкуле после застолья на традиционном музыкальном фестивале в Юрмале «Лайма. Рандеву». На ролике Пугачёва и Вайкуле долго не могут выговорить фразу «фестиваль подошёл к концу», а затем признаются, что немного выпили во время застолья, организованного в честь мероприятия.