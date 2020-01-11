https://static.news.ru/photo/5b25f3d6-3570-11ea-bf45-fa163e074e61_660.jpg Фото: renatalitvinovaofficiall/instagram.com

Врач Теймур Кулиев, оперировавший актрису Ренату Литвинову, рассказал о том, как прошла операция на подбородок после ДТП.

Я постарался, всё нормально будет, — рассказал медик в интервью Пятому каналу.

По его словам, артистка придёт к нему на приём 13 января. Только спустя сутки можно говорить об успешности операции. Однако он отметил, что с Литвиновой всё хорошо.

Литвинова попала в ДТП в центре Москвы. В свой день рождения актриса прогуливалась по столице. Однако из-за угла ресторана McDonald’s на неё наехал автомобиль.

Как писал NEWS.ru, 28-летняя Ольга Чуйко, сбившая актрису и режиссёра Ренату Литвинову, оштрафована на две тысячи рублей.