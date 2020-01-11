Врач Теймур Кулиев, оперировавший актрису Ренату Литвинову, рассказал о том, как прошла операция на подбородок после ДТП.
Я постарался, всё нормально будет, —
рассказалмедик в интервью Пятому каналу.
По его словам, артистка придёт к нему на приём 13 января. Только спустя сутки можно говорить об успешности операции. Однако он отметил, что с Литвиновой всё хорошо.
Литвинова попала в ДТП в центре Москвы. В свой день рождения актриса прогуливалась по столице. Однако из-за угла ресторана McDonald’s на неё наехал автомобиль.
Как писал NEWS.ru, 28-летняя Ольга Чуйко, сбившая актрису и режиссёра Ренату Литвинову, оштрафована на две тысячи рублей.
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