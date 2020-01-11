https://static.news.ru/photo/b831f3d2-3551-11ea-8218-fa163e074e61_660.jpg Рената Литвинова Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

28-летняя Ольга Чуйко, сбившая актрису и режиссёра Ренату Литвинову, оштрафована на две тысячи рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал «112». По его данным, штраф девушке выписали из-за того, что она не пропустила пешехода. На данный момент полицейские уже отпустили Чуйко.

Сама Ольга рассказала, что Литвинова, которая 12 января отмечает свой день рождения, на момент происшествия была нетрезва. После наезда машины она отказалась от помощи и ушла.

Ассистентка Литвиновой Александра, заявила, что с актрисой всё в порядке, передаёт телеканал « Звезда ».

Ранее NEWS.ru писал, что российская актриса Рената Литвинова попала в ДТП в центре Москвы. В свой день рождения актриса прогуливалась по столице. Однако из-за угла ресторана McDonald’s на неё наехал автомобиль.