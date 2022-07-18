«Они патриоты»: режиссёр Пугачёвой заступился за семью певицы Режиссёр Родин высказался против призыва не пускать в страну Пугачёву и Галкина

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Режиссёр и приятель Аллы Пугачёвой Роман Родин высказался против призыва не пускать семью певицы в Россию из-за критических высказываний Галкина в адрес российской армии. Он считает, что юморист делает это «не со зла», пишет портал «PROзвёзд».

Я хорошо знаю и Аллу, и Максима. Нам нельзя забывать, что они настоящие патриоты. И все инсинуации, которые вокруг них сейчас происходят, как сказал мой товарищ Филипп Киркоров, — просто гнусная ложь! — сказал Родин.

Вместе с тем режиссёр признался, что не любит Галкина и не питает к нему хороших чувств, так как тот перестал с ним здороваться через неделю после знакомства с певицей. Однако, добавил Родин, он считает артиста «настоящим профессионалом». А как человек «своего жанра» он не имеет права не давать критические материалы.

Галкин же не ругает ни нашу страну, ни президента, ни армию. Он проходится лишь по каким-то отдельным моментам. Да, иногда он это делает на графини фола. Но грош цена была бы ему, как юмористу-сатирику, если бы он этого не делал, — считает режиссёр Пугачёвой.

Родин добавил, что не желает юмористу зла и не понимает, почему все «накинулись» на звёздную семью. По его мнению, все нападки нужно прекратить. А вернётся ли Галкин домой — это его личное дело.

Ранее блогер Вадим Манукян заявил, что юморист Максим Галкин может не вернуться в Россию, если на него заведут уголовное дело за дискредитацию ВС РФ. По его мнению, даже если муж Аллы Пугачёвой вернётся в Россию, россияне будут бойкотировать его концерты из-за критики государства.