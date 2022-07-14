Блогер усомнился, что Галкин вернется в Россию после критики страны Блогер Манукян усомнился, что Галкин вернется в Россию после критики страны

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Максим Галкин

Юморист Максим Галкин может не вернуться в Россию, если на него заведут уголовное дело за дискредитацию ВС РФ, заявил блогер Вадим Манукян в разговоре с изданием «Слово и Дело». По его мнению, даже если муж Аллы Пугачевой вернется в Россию, россияне будут бойкотировать его концерты из-за критики государства.

Думаю, точно не вернутся те, в отношении кого будут возбуждены уголовные дела о дискредитации нашей армии. У этих артистов будет билет в один конец, вряд ли они вернутся, чтобы сесть в тюрьму. В этом плане не совсем понятно, что там с Галкиным, но он, в принципе, уже кандидат на подобную роль, — уточнил Манукян.

Вместе с этим он предположил, что в страну вернется и актриса Чулпан Хаматова, и российская журналистка Марина Овсянникова, устроившая антивоенный перформанс в эфире Первого канала. Манукян предположил, что решившие эмигрировать навсегда знаменитости будут подвергнуты унижениям в западных странах. Блогер считает, что их заставят стыдиться своего происхождения и российского паспорта.

Накануне блогер Гаспар Авакян на своей странице во «ВКонтакте» заявил, что Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Ростовской области усмотрел признаки состава преступления по ч.1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Он также разместил на своей странице соответствующий ответ ЦПЭ на свое обращение.

Ранее пресс-службы ГУ МВД и СК РФ по Ростовской области не стали подтверждать или опровергать возбуждение уголовного дела против Максима Галкина. В ведомствах добавили, что у них «нет такой информации».