«Она не певица»: критик прокомментировал слова Гагариной о Бузовой Критик Бабичев поддержал мнение Гагариной об отсутствии у Бузовой данных певицы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ольга Бузова

Артистку Ольгу Бузову действительно нельзя назвать певицей, высказался в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он согласился с мнением певицы Полины Гагариной, которая предложила коллеге попробовать выбрать другой карьерный путь. По мнению Бабичева, многие не высказываются о таланте Бузовой, чтобы ее не обидеть.

Наконец-то один здравомыслящий человек сказал, правда, очень мягко, что Бузова не певица. Я с мнением Полины Гагариной полностью согласен. Я понимаю желание публичных людей из сферы культуры пробовать себя в чем-то новом, но кажется, что Ольге никто не может сказать и слова поперек или боятся ее обидеть, — пояснил критик.

Бабичев подчеркнул, что у некоторых артистов огромный вокальный стаж. По его мнению, Бузова не может находиться на одном уровне с такими исполнителями, поскольку «это оскорбительно» для певцов, которые давно выступают и имеют звания и награды.

У некоторых артистов 20-летний, 30-летний вокальный стаж. И Бузовой быть с ними на том же уровне неправильно, даже оскорбительно по отношению к коллегам, которые давно выступают, имеют различные звания и награды, — заключил критик.

До этого в интервью с журналистом Надеждой Стрелец Гагарина заявила, что Бузовой лучше бы подошла роль шоувумен, чем певицы. По ее мнению, успех артистки связан не с ее вокальными данными, а с образом, который ей удалось создать.

Ранее Бузова призналась, что в последнее время ее гонорары заметно упали в сравнении с теми, что она получала в 2015–2018 годах. По ее словам, ей приходится экономить на шубах, технике, потому что сейчас страна находится в тяжелом положении. Вкладывать деньги она предпочитает прежде всего в творчество.