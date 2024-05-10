«У меня старый телефон»: Бузова пожаловалась на упавшие гонорары Бузова призналась, что ей приходится экономить и ограничивать себя в покупках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что в последнее время ее гонорары заметно упали в сравнении с теми, что она получала в 2015–2018 годы, сообщает KP.RU. По ее словам, ей приходится экономить на шубах, технике, потому что сейчас страна находится в тяжелом положении. Вкладывать деньги она предпочитает прежде всего в творчество.

А зачем мне новые шубы? У меня старый телефон, он пока не глючит, вот я и буду с ним ходить. А 200 тысяч рублей лучше потрачу на новые треки. Давайте не будем забывать, в какой ситуации мы сейчас находимся. Те контракты и заработки, которые были в 2015–2018 годах, не сравнятся с теми, что есть сейчас. Страна находится в сложной ситуации, и мы все это должны понимать. Поэтому каждая копеечка, которую я зарабатываю, — для меня радость, — рассказала Бузова.

Ранее Бузова назвала самым дорогим подарком время. Она призналась, что порой жертвует процедурами красоты и даже сном, чтобы провести время с приятным ее сердцу человеком.

Артистка добавила, что с удовольствием принимает ухаживания, и отметила, что является настоящим романтиком, любит подарки и красивые поступки. Она также призналась, что с радостью ходит на свидания, и поблагодарила мужчин, которые оказывают ей знаки внимания.