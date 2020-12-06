«Она истратила свой ресурс»: музыкальный критик осудил молодящуюся Пугачёву

https://static.news.ru/photo/11ed73f8-37e8-11eb-9ad4-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: alla_orfey/instagram.com

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал пожилых звёзд российского шоу-бизнеса за их желание оставаться на сцене до старости.

По словам эксперта, те, кто выступает уже слишком давно, не знают чувства меры и не могут вовремя уйти. Говоря о певице Алле Пугачёвой, Соседов дал понять, что его злит не только самомнение артистки, но и не соответствующий возрасту внешний вид.

У каждого человека есть свой физический ресурс. Тому пример Пугачёва. Она истратила свой ресурс, иссякает талант. А уж если сделали пластическую операцию, она ходит как девочка на тонких ножках. Думает, что ей вообще 18, — рассказал музыкальный критик в программе «Однажды» на НТВ.

Комментируя возможное будущее молодых, но уже состоявшихся артистов, таких как Дима Билан и Сергей Лазарев, Соседов добавил, что их настигнет такая же участь — они завершат карьеру, когда состарятся.

Ранее фанаты спутали Кристину Орбакайте со звёздной матерью на новом фото дочери Примадонны. Певица позирует в бледно-голубом костюме и с начёсанными на лицо волосами — причёской Пугачёвой а-ля 80-е. Именно причёска дочери артистки смутила её поклонников, которые не просто увидели сходство Орбакайте со знаменитой матерью, а так и написали: «мама номер два», писал NEWS.ru.