«Он её бил»: первый муж Легкоступовой высказался о Фирсове

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Певица Валентина Легкоступова оказалась заложницей своего третьего мужа Юрия Фирсова, заявил первый муж артистки Игорь Кушнарёв.

По его словам, их дочь Анетта в начале августа позвонила ему и рассказала, что мать не подходит к телефону. Возможно, Фирсов намеренно не подпускал женщину к трубке. Как позднее говорила Анетта, она видела у матери синяки на руках и запястье.

Возможно, она хотела вырваться, возможно, он её бил, в том числе и ногой в живот, возможно, он её держал за руки и случайно опустил, а она упала и ударилась, — отметил Кушнарёв в беседе с «Дни.ру».

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в возрасте 54 лет. По одной из версий, певица упала в ванной и сильно ударилась головой. Согласно другой, её регулярно бил муж, что и привело сначала к коме, а затем к смерти звезды.

Ранее NEWS.ru писал, что друг Фирсова рассказал, какие важные вещи яхтсмен скрыл от своей жены. Для Фирсова венчание с певицей стало третьим, чего бы Легкоступова точно не потерпела, рассказал Андрей Арбузов.

Подобная церемония должна проводиться раз в жизни, однако Фирсов почему-то пренебрёг правилами православной церкви. Известно, что на наследство умершей жены яхтсмен не претендует.