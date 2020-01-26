https://static.news.ru/photo/e0a85e82-4050-11ea-a0bc-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая и певица Ольга Бузова устроила тайный девичник перед свадьбой.

По информации сайта KP.RU, звезда собралась замуж за блогера Давида Манукяна. Пара недавно официально объявила о своих отношениях, хотя поклонники Бузовой уже давно высказывали предположения по поводу этого романа звезды.

Также сообщается, что во время совместного отдыха в Таиланде Манукян сделал певице предложение руки и сердца. И она ответила согласием.

Телеведущая и блогер познакомились на съёмках клипа Ольги «Лайкер», их отношения развивались стремительно. А недавно пара порадовала поклонников совместной песней «Мандаринка».

Как ранее писал NEWS.ru, Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте социальной сети Instagram.