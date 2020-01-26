Телеведущая и певица Ольга Бузова устроила тайный девичник перед свадьбой.
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Также сообщается, что во время совместного отдыха в Таиланде Манукян сделал певице предложение руки и сердца. И она ответила согласием.
Телеведущая и блогер познакомились на съёмках клипа Ольги «Лайкер», их отношения развивались стремительно. А недавно пара порадовала поклонников совместной песней «Мандаринка».
Как ранее писал NEWS.ru, Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте социальной сети Instagram.
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