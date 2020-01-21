https://static.news.ru/photo/c60a0bdc-3c51-11ea-afa3-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте социальной сети Instagram.

Как сообщает Пятый канал, Бузова опубликовала пост на свой день рождения, в котором представила новый трек «В огне». После это количество её фолловеров возросло до 19,1 млн.

Второе местно по такому показателю занимает российский спортсмен смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, у которого 18,4 млн подписчиков.

Как писал NEWS.ru, Ольга Бузова проговорилась, что именно она оплачивает отдых за границей с возлюбленным Давидом Манукяном. Парочка отдыхала в Куршевеле, а теперь проводит время в Таиланде.