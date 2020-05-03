Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

Внимание поклонников уже несколько недель приковано к семье 34-летнего российского рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой, которая 18 февраля родила долгожданного сына. На днях стало известно, что мать четверых детей подала на развод, её иск зарегистрирован в Московском горсуде.
Как
Как писал NEWS.ru, Оксана Самойлова опубликовала в Instagram видео из супружеской спальни. Подписчики увидели большую кровать, однако не обнаружили поблизости Джигана. Модель искупала своего трёхмесячного сына Давида, а затем расположилась на кровати перед большим телевизором. Рядом с ней пользователи увидели только её дочь Лею.
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