Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

https://static.news.ru/photo/43435304-8d5d-11ea-b140-fa163e074e61_660.jpg Оксана Самойлова Фото: samoylovaoxana/instagram.com

Внимание поклонников уже несколько недель приковано к семье 34-летнего российского рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой, которая 18 февраля родила долгожданного сына. На днях стало известно, что мать четверых детей подала на развод, её иск зарегистрирован в Московском горсуде.

Как следует из данных канцелярии, иск Самойловой к Денису Устименко (настоящее имя Джигана) зарегистрировал Головинский районный суд 20 апреля.

Как писал NEWS.ru, Оксана Самойлова опубликовала в Instagram видео из супружеской спальни. Подписчики увидели большую кровать, однако не обнаружили поблизости Джигана. Модель искупала своего трёхмесячного сына Давида, а затем расположилась на кровати перед большим телевизором. Рядом с ней пользователи увидели только её дочь Лею.