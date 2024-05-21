«Объективный журналист»: Пригожин о передаче Карлсона на российском ТВ Продюсер Пригожин назвал Карлсона единственным в мире объективным журналистом

Американский телеведущий, работавший на телеканале Fox News, Такер Карлсон является единственным в мире объективным журналистом, который пытается показать зрителям все стороны происходящих ситуаций, заявил в разговоре с NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. Он подчеркнул, что рад новости о выходе программы Карлсона на российском телевидении. Пригожин признался, что даже не может представить, какой у американского ведущего гонорар.

Я даже близко не знаю, какой у Карлсона может быть гонорар. То, что он ведет у нас программу — хорошо. Он единственный сегодня в мире профессиональный, объективный журналист, который пытается показать нам все стороны происходящего. Для меня он выдающийся журналист, который имеет осведомленность, знает свое дело. А сколько ему платят — это не мое дело, это неэтично, — высказался Пригожин.

Ранее стало известно, что американский телеведущий, работавший на телеканале Fox News, начал вести собственное шоу на российском телевидении. Передача TUCKER выходит в эфире телеканала «Россия 24» и доступна в сервисе Smotrim.ru. Шоу стало совместным проектом российского телеканала и YouTube-канала «Карлсон ТВ». Первый выпуск передачи посвящен болезни Лайма и клещам.