«Обе истории сделаны плохо»: Певцов раскритиковал два новых фильма из РФ Певцов раскритиковал фильмы «По щучьему велению» и «Бременские музыканты»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фильмы «По щучьему велению» и «Бременские музыканты», недавно вышедшие в большой прокат в России, лишены оригинальности и являются попыткой вывернуть наизнанку истории из советского прошлого, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов. Он назвал картины некачественными и добавил, что не одобрил бы их производство.

Кино, как известно, — это сценарий, прежде всего история, желательно оригинальная. Эти истории не оригинальные, они все, честно говоря, из нашего советского прошлого. И если фильм «По щучьему велению» такой извращенный, вывернутая наизнанку попытка рассказать русские сказки, то «Бременские музыканты» — это просто какая-то печальная попытка переиначить наш известный блестящий советский мультфильм 1969 года, — сказал он.

По мнению Певцова, оба фильма сделаны плохо, тем не менее они стали кассовыми и успешными. Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что российский зритель перестал отличать качественные картины от некачественных.

Мне не нравится, что их обманывают таким образом, но, к сожалению, вот есть такая история. Человек, который заплатил деньги, он не хочет чувствовать себя идиотом. И он будет смотреть до конца, будет мучиться и будет пытаться понять, что же в этом фильме хорошего, что так зазывают на него телевизор и все на него бегом бегут. Это нечестное производство в кино и нечестное зарабатывание денег, я так считаю, — заявил парламентарий.

При этом Певцов похвалил фильм «Холоп-2», который также вышел в российский прокат в новогодние праздники. Депутат назвал эту историю оригинальной и поучительной и отметил, что она не лишена смысла. Но он также отдельно отметил, что сиквел оказался по качеству хуже фильма «Холоп-1».

И хотя этот фильм намного слабее, допустим, фильма «Холоп-1», но я считаю, что тот рекорд, который поставил этот фильм, 2,6 миллиарда рублей, это 45% всех заработанных денег за эти зимние каникулы. Этот фильм честно заработал свои деньги. С чем я поздравляю его создателей. Молодцы, ребята, так держать, — сказал он.

Певцов также заявил, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — это хорошее и качественное произведение, ставшее победой для российского кинематографа. По его мнению, обвинения в адрес авторов сериала о том, что они героизируют детский бандитизм, не соответствуют действительности. Наоборот, его можно использовать в целях воспитания подрастающего поколения, считает парламентарий.