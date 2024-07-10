«Нужно полностью его отменить»: Бородин нацелился на Меладзе Глава ФПБК Бородин: нельзя позволить Меладзе вновь зарабатывать на россиянах

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Виталий Бородин

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru выступил за отмену концертов певца Валерия Меладзе в России в случае его возвращения в страну. По его мнению, артисту нельзя позволить вновь зарабатывать на россиянах. Как отметил глава ФПБК, многие сбежавшие из страны звезды хотят вернуться, поскольку за границей никому не нужны.

Мы однозначно будем просить, чтобы концерты Меладзе отменили в России, если он вернется, пока он публично не извинится перед всей страной. Конкретно по нему нам поступило 25 тысяч обращений с такой просьбой. Как думаете, почему артисты хотят вернуться? Они вовсе не соскучились по Родине, просто за границей они никому не нужны. Они там не зарабатывают те деньги, которые получали в РФ. Вот истинная причина, — заявил Бородин.

Он добавил, что родная сестра Меладзе продолжает зарабатывать деньги в России. По словам главы ФПБК, к ее бизнесу возникли вопросы, поэтому было подано обращение в Федеральную антимонопольную службу, чтобы проверили все контракты родственницы артиста.

Бородин добавил, что Меладзе и ряд других звезд, таких как певица Алла Пугачева, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), актриса Лия Ахеджакова, поддерживают страны, которые воюют против России. Он считает, что такие артисты ведут против РФ информационную войну.

Против нас сегодня ведется война, а такие «товарищи», которые их поддерживают, открывают против нас еще и информационную войну. А ведь они лидеры общественного мнения, у них миллионы подписчиков в соцсетях. Меладзе поддержал Украину, будучи на концерте в Дубае. Ясно, что там никто не будет проводить проверок по данному поводу, поэтому против него до сих пор нет никаких санкций. Но общественное порицание никто не отменял, — высказался глава ФПБК.

Ранее продюсер Евгений Бабичев заявил, что россияне могут простить Меладзе, который поддерживал Украину и выступал против специальной военной операции. По его словам, если бы артист предпринял ряд шагов, чтобы ему позволили снова выступать в РФ, многим россиянам это пришлось бы по душе.