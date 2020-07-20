«Ну очень худая»: фигура Полины Гагариной обеспокоила поклонников

https://static.news.ru/photo/c3f5faa6-ca39-11ea-9a44-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Певица Полина Гагарина удивила поклонников своим внешним видом, продемонстрированным в ходе домашней тренировки. Исполнительница в велосипедках и топе золотистого цвета показала упражнения, которые выполняла вместе с тренером.

Видео Гагарина разместила на своей странице в Instagram, отметив, что строго соблюдает технику упражнений, которые активно сжигают жир. Пост оценили более 800 тысяч пользователей Сети.

Некоторые посчитали, что и без того стройная артистка стала выглядеть ещё более сухощаво: «Полина, ну очень худая. Так и хочется накормить», «Худенькая совсем», «Вы выглядите болезненно!», «Одни кости», «Полина, вы едите что-то?», «Скоро Полина растает, останется только голос».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Полина Гагарина решила поделиться со своими подписчиками кадрами с новым платьем. Певица опубликовала в Instagram короткое видео, на котом танцует в наряде от дизайнера Александра Терехова. Ролик был сделан на съёмках в студии.