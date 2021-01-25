Новый сезон шоу «Последний герой» стартует 6 февраля

https://static.news.ru/photo/bf742394-5efa-11eb-9d4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Телеканал ТВ-3

Новый сезон реалити-шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» выйдет в эфир 6 февраля, съёмки проекта пройдут в Занзибаре, следует из сообщения пресс-службы телеканала ТВ-3.

Так, в числе «чемпионов» в проекте участвуют Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун. Им будет противостоять так называемое племя телезрителей, сформированное по итогам кастинга.

Ведущей реалити-шоу вновь станет актриса Яна Троянова. В ходе проекта две команды по восемь человек в каждой должны провести до 39 дней в джунглях. Как правило, герои проекта борются со стихией, голодом и опасными животными.

Ранее NEWS.ru писал, что онлайн-сервис Disney+ закрыл доступ детям до семи лет к нескольким классическим мультфильмам студии. В свете современных требований толерантности они были признаны неуместными.

Теперь, чтобы увидеть запретные полнометражки, малышам придётся просить о помощи взрослых. В их аккаунтах фильмы по-прежнему доступны, хоть и сопровождаются предупреждением о некорректном обращении с людьми или культурами.