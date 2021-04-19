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Шоу-бизнес

Певший под маской Носорога солист «Иванушек» рассказал о кастинге в шоу

10:57, 20 апреля 2021
Фото: turichenko1983/vk.com

Солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко, который скрывался под маской Носорога, рассказал, как проводился кастинг на шоу «Маска».

По словам певца, он мог принять участие в проекте ещё в первом сезоне, однако ему не позволил плотный график. При этом в первом сезоне артистов приглашали продюсеры, а во втором уже пришлось побороться за место в шоу.

Меня прослушали, исполнил несколько песен, которые считал подходящими, — рассказал Туриченко.

Артист заметил, что все его выступления получили положительные отзывы и уже через несколько дней он приступил к полноценным репетициям, передаёт StarHit.

Туриченко не устаёт делиться эмоциями по поводу своего участия в шоу «Маска» и охотно раскрывает все тайны проекта, связанные со своим участием. К примеру, артист признался, что ему было крайне тяжело в увесистом костюме Носорога. Певец вспоминает, что буквально задыхался от недостатка кислорода в тяжёлой амуниции.

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