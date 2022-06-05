«Никому руки не протягивал»: Гребенщиков заявил о презрении к россиянам Гребенщиков заявил о презрении в адрес россиян

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков сделал очередное нелестное заявление в адрес россиян. В эфире телеканала «Настоящее время» он заявил, что «все СМИ лгут».

В теперешней России все средства массовой информации лгут. Здесь и объяснять нечего. Мнение людей, которых я презираю, меня совершенно не интересует, — сказал музыкант.

Лидер «Аквариума» добавил, что стремления разделять людей на «тех и этих» к добру не приведут.

Я никому особенно руки не протягивал, но мне кажется, что все эти стремления разделять людей на этих и этих — они всё равно к добру не приведут, — пояснил легенда русского рока.

Борис Гребенщиков в последнее время окончательно перебрался жить в Лондон. Он сделал несколько противоречивых заявлений по поводу событий на Украине. Музыкант также отличился оскорбительными высказываниями в адрес россиян.

Ранее Борис Гребенщиков назвал бредом сообщения СМИ о том, что он перевёл €12 млн с концерта в Берлине на помощь Украине. По его словам, таких денег он никогда не зарабатывал, а журналисты, сообщившие об этом, не способны проверять поступающую информацию.