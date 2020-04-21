Николаев задумался о подработке аккомпаниатором

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Звезда советского кино Светлана Светличная угодила в неприятную ситуацию. По словам актрисы, её обворовали сотрудники программы «Пусть говорят», которые приходили для съёмок к ней в квартиру. После их ухода знаменитость недосчиталась крупной суммы денег.

Я целый месяц из-за этого коронавируса никуда не выходила. И вот сегодня я направилась в магазин и обнаружила, что деньги и банковская карта пропали, — рассказала она в интервью «Ридусу»....