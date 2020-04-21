Николаев задумался о подработке аккомпаниатором

Певец Игорь Николаев, пребывая в режиме самолизоляции, поделился с поклонниками архивными записями выступлений.
На видео артист выступает обычным клавишником для Аллы Пугачевой и певицы Валерии.
Навык пианиста-аккомпаниатора, так же, как и навык езды на велосипеде, оказывается, не пропадает даже спустя много лет! Это хорошая новость! Может пригодиться! Время сейчас непредсказуемое..., — написал он в Instagram.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский продюсер Максим Фадеев решил временно перепрофилировать свою мебельную фабрику под производство коек для московских больниц, в которых не хватает мест для больных коронавирусом. Изделия будут предоставлены учреждениям бесплатно.