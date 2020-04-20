Фадеев начнёт производство коек для больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2554ea9e-8306-11ea-9f48-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: fadeevmaxim/instagram.com

Российский продюсер Максим Фадеев решил временно перепрофилировать свою мебельную фабрику под производство коек для московских больниц, в которых не хватает мест для больных коронавирусом. Изделия будут предоставлены учреждениям бесплатно.

Фадеев рассказал, что сотрудники предприятия готовы выходить на рабочие места вместо отпусков и вынужденной самоизоляции, если им дадут пропуск на поездки на работу, передаёт Super.ru.

Мы сейчас готовы отправить сто кроватей и необходимую мебель в больницы, где есть в этом острый дефицит. Я никогда не афишировал, что у меня есть собственное мебельное производство, но сейчас считаю необходимым внести свой вклад в помощь, — сказал продюсер.

По его словам, на производстве заняты триста человек, и если им дадут разрешение на передвижение, то в ближайшее время предприятие сможет начать поставки.

Как писал NEWS.ru, американская группа My Chemical Romance начала продавать защитные маски. Вырученные от продажи деньги пойдут в фонд MusiCares, помогающий музыкантам, пострадавшим от пандемии коронавируса.