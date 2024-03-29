«Ничего общего»: Николаев ответил на сообщения о разводе с Проскуряковой Николаев назвал выдумками желтой прессы слухи о разводе с Проскуряковой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Николаев

Народный артист России Игорь Николаев опроверг слухи о его разводе с Юлией Проскуряковой. Во время музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» певец заявил, что сообщения об их расставании являются выдумками желтой прессы и не имеют ничего общего с действительностью. По словам Николаева, которые приводит VOICE, в его браке с Проскуряковой царит идиллия.

Выдумки желтой прессы. Это не имеет ничего общего с действительностью, — сказал Николаев.

Артист также рассказал о младшей дочери Веронике, которая ходит в школу при консерватории имени Чайковского. Он подчеркнул, что дополнительные занятия создают большие нагрузки для ребенка, но тем не менее они стараются справляться с этим. Как отметил Николаев, его наследница увлечена музыкой с детства.

Ранее блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, подала на развод с мужем Артемом. Девушка обратилась с документами в суд 15 марта. Первая беседа по делу «О расторжении брака супругов, имеющих детей» уже состоялась. Позднее блогер обратилась к подписчикам за поддержкой на фоне развода. Лерчек призналась, что переживает трудный период и попросила поклонников «дать время» и «просто быть рядом».