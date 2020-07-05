Невестка Орбакайте поделилась трогательным фото поцелуя с Пресняковым

https://static.news.ru/photo/1a2ed5ea-bf50-11ea-8505-fa163e074e61_660.jpg Алёна Краснова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Супруга Никиты Преснякова, внука певицы Аллы Пугачёвой и сына Кристины Орбакайте, Алёна Краснова на своей официальной странице в социальной сети опубликовала романтичный снимок с супругом.

Фотография была сделана ещё зимой. В кадре влюблённая пара целуется во время прогулки в парке развлечений. На заднем фоне видна красочная и светящаяся карусель.

Пресняков одет в зимнюю куртку и шарф, на Красновой – короткая экошубка с леопардовым принтом. Волосы девушки собраны в пучок. Снимок опубликован в Instagram.

alenaa.outlet/instagram.com

Внук Пугачёвой женат на Красновой уже три года. Кожаную свадьбу супруги отметят 27 июля. До официальной регистрации отношений пара встречалась на протяжении четырёх лет. Они познакомились, когда Красновой было 17, а Преснякову 26. Сначала девушке было страшно связывать себя отношениями с парнем, который старше её на шесть лет. В какой-то момент они даже расставались по инициативе девушки. Одна вскоре влюблённые возобновили встречи, что в итоге переросло в брак.

Краснова признавалась, что Пресняков – её первая и на данный момент единственная любовь.

Как ранее передавал NEWS.ru, внук Пугачёвой, солист рок-коллектива Multiverse Никита Пресняков в условиях самоизоляции записал видеоклип в паре с Женей Мильковским (группа «Нервы») на песню «Тень». Внука поддержала знаменитая бабушка, выставив клип на личной странице в соцсети.