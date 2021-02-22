Невеста Роналду опубликовала «голое» фото с сумочкой

https://static.news.ru/photo/fafdf25e-7521-11eb-bda8-96000091f725_660.jpg Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Фото: georginagio/instagram.com

Невеста футболиста «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду снялась обнажённой. На фото модель Джорджина Родригес предстала лежащей с сумочкой в руках, прикрывающей её грудь.

В комментарии к публикации в Instagram она оставила крылатое выражение Capre diem («Лови момент»). За сутки пост набрал более 2,5 млн лайков.

Известно, что знакомство пары состоялось в 2016 году. В ноябре 2017 года у Роналду родилась дочь Алана Мартина. У португальца также есть ещё трое детей от суррогатных матерей.

До романа с Джорджиной Родригес Роналду долгое время встречался с русской моделью Ириной Шейк. Однако даже несмотря на это, в публичном пространстве не утихают слухи о гомосексуальности футболиста. В качестве аргументов те, кто подозревает в этом спортсмена, говорят о том, что он слишком следит за собственной внешностью.

Не обошёл эту тему стороной и знаменитый сводник, писатель, глава крупнейшего ВИП-агентства знакомств Пётр Листерман. Он рассказал, что Роналду — гей, а роман футболиста с Шейк был именно его работой. По словам Листермана, он свёл игрока с моделью, так как португальцу нужно было прикрытие его любви к мужчинам. Он отметил, что за эту сделку получил «высокую комиссию», писал NEWS.ru.