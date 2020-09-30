Сводник Листерман рассказал о нетрадиционной ориентации Роналду

https://static.news.ru/photo/22f9f35a-0323-11eb-b166-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: cristiano/instagram.com

Футболист туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал знаковой фигурой не только как выдающийся игрок. Также весь мир следит за его личной жизнью. Долгое время он встречался с русской моделью Ириной Шейк, сейчас у футболиста роман с моделью Джорджиной Родригес.

Однако в публичном пространстве не утихают слухи о гомосексуальности Роналду. В качестве аргументов те, кто подозревает в этом футболиста, говорят о том, что он слишком следит за собственной внешностью.

Не обошёл эту тему стороной и знаменитый сводник, писатель, крупнейшего ВИП-агентства знакомств Пётр Листерман. Он в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что Роналду — гей, а роман футболиста с Шейк был именно его работой. По словам Листермана, он свёл игрока с моделью, так как португальцу нужно было прикрытие его любви к мужчинам.

В предыдущих интервью сводник неоднократно рассказывал ничем не подтверждённые истории о других парах и уверял, что многие романы звёзд мирового масштаба — его рук дело. На этот раз он решил высказаться по поводу отношений Роналду и Шейк. Листерман отметил, что за эту сделку получил «высокую комиссию».

Этот брак можно назвать браком для красоты: Ирине Шейк нужна была популярность, а также подписчики и поклонники футболиста, а Криштиану Роналду важно было не разочаровать фанатов своей нетрадиционной сексуальной ориентацией и показать, что он любит женщин, — сказал владелец агентства знакомств.

Как ранее писал NEWS.ru, Джорджина Родригес разместила в социальной сети снимок, на котором она отдыхает на море в компании Роналду. Всего за один день пост набрал более 3,35 миллиона лайков.