«Неважное и такое маленькое»: Асмус высказалась о трагедии в «Крокусе» Асмус призналась, что после «Крокуса» все проблемы для нее стали неважными

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус призналась в Telegram-канале, что новости о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» застали ее на съемочной площадке. По словам знаменитости, после этого у нее не было сил выходить в кадр, все стало неважным и маленьким.

Новости о теракте застали меня на съемочной площадке. Не было сил выходить в кадр, и в мгновение все стало неважным и таким маленьким... Как это все чудовищно. Абсолютно черные дни, и все по инерции, — написала Асмус.

Актриса призналась, что 25 марта у нее была ночная смена, после которой она поехала к «Крокусу». По словам Асмус, она специально сделала это ночью, чтобы избежать камер. Однако в этот момент там появился Дима Билан, который подарил ей «нужные объятия». Актриса добавила, что именно сейчас ей хочется обниматься крепко и всеобъемлюще.

Нет таких слов, которыми можно было бы облегчить боль тех, кто потерял в этой трагедии своих близких... Но так важно, что мы объединились и помогаем. Друг другу и пострадавшим. Спасибо всем-всем за пожертвования, за то, что сдаете кровь, привозите чай и бутерброды спасателям, спасибо всем волонтерам и врачам! — добавила знаменитость.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в особо тяжелые и трагические периоды возрастает значение культуры и духовных ценностей. Сейчас россияне должны опираться на идеи созидания, гуманизма и милосердия, добавил глава государства.