«Неустойка в $25 тысяч, так как подвела»: Гребенщиков о прошлом Алалыкиной Михаил Гребенщиков: Маша Алалыкина заплатила, чтобы уйти от Матвиенко

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Михаил Гребенщиков

Участница первой «Фабрики звезд» Мария Алалыкина заплатила $25 тысяч продюсерскому центру Матвиенко перед своим уходом, так как в ее продвижение было вложено очень много средств, сообщил NEWS.ru ее коллега по проекту Михаил Гребенщиков. Он добавил, что именно после случая с экс-солисткой группы «Фабрика» продюсеры стали прописывать в договорах с певицами штраф за уход.

В клипе она снялась, столько планов было у огромной команды. Она подвела что ли. Я слышал, что она неустойку 25 тысяч долларов заплатила. Мне кажется, на примере Маши Алалыкиной потом повально со всеми женскими группами стали прописывать в контракте: «Хочешь уйти — плати 250 тысяч евро», — сказал Гребенщиков.

Участница первой «Фабрики звезд», стартовавшей в 2002 году, Мария Алалыкина была в женской группе «Фабрика». Она гастролировала вместе с другими артистами проекта, записывала песни, снималась в клипах, но спустя некоторое время приняла решение уйти из группы. Позже, как рассказывала мать Алалыкиной Светлана в программе «Сегодня вечером», дочь вышла замуж, приняла ислам и переехала к супругу в Дагестан.

Гребенщиков отметил, что ему ничего неизвестно о нынешней жизни Марии. По его информации, связь с ней не поддерживают и другие участники «Фабрики звезд».

Я был ведущим, режиссером в туре «Фабрика звезд». Маше все время больше всех хотелось выступать. Например, она могла спросить: «Так, а почему там Сати поет две песни, а я одну? Я тоже хочу две, — вспомнил Гребенщкиов.

3 марта на ТНТ начнется показ выпусков шоу «Новая Фабрика звезд». Продюсер Иосиф Пригожин предрек проекту успех благодаря формату и наставникам, которыми станут Сергей Жуков и Сергей Шнуров.