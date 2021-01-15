Нетребко в сверкающем наряде и с тюрбаном на голове впечатлила оперу

https://static.news.ru/photo/4b2e2444-57a2-11eb-8a12-fa163e074e61_660.jpg Анна Нетребко Фото: Viktor Chernov/Russian Look/яGlobal look Press

Анна Нетребко впечатлила зрителей Большого театра сверкающим алым нарядом с пайетками и бисером. Голову оперной дивы украсил расшитый пайетками тюрбан.

В театре Нетребко побывала в качестве зрителя. Она наслаждалась спектаклем вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго из Царской ложи. Оперная певица смотрела «Кармен».

instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Все новогодние каникулы оперная дива провела в Москве. Она даже успела побывать в Краснодаре, где собрала в рождественский вечер за одним столом всех родных и друзей. После этого Нетребко вернулась в Москву и продолжила отдых с культурной программой.

Перед Новым годом Анна Нетребко несколько дней потратила на праздничный интерьер квартиры. Оперная певица уделила внимание деталям, создающим новогоднее настроение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анна Нетребко пришла в восторг от мерцающего золотого облачения Софии Ротару, в котором певица приняла участие в ежегодном фестивале «Песня года». Звезда эстрады в свои 73 года удивила не только оперную диву, но и зрителей своим эффектным и моложавым видом.