Нетребко в пугачёвском балахоне с розами показалась в австрийском отеле

https://static.news.ru/photo/d4c21074-e689-11ea-83e0-fa163e074e61_660.jpg Анна Нетребко Фото: Daniil Ivanov/Russian Look

Анна Нетребко показалась в старинном австрийском отеле, одетая в стиле молодой Пугачёвой. Оперная дива надела шифоновый балахон с розами, а волосы уложила в занятную причёску.

Многослойное платье со струящимися рукавами певица дополнила блестящими серёжками. Пугачёвские балахоны скрывают все особенности фигуры и добавляют элегантности.

Старейший отель Австрии, — подписала снимок Нетребко.

Певицу часто хвалят за царственную внешность. Эксперты моды по этому поводу даже советовали ей одеваться в русском стиле и носить тиары в виде кокошников. Нетребко идут дорогие украшения, она совершенно не теряется в их блеске.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народная артистка РФ Анна Нетребко воссоединилась с сыном Тьяго после трёхнедельной разлуки. Она была вызвана длительным гастрольным вояжем — первым после режима самоизоляции.