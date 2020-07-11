«Не знаю, что делать»: Карпович отреагировала на слухи о романе с Прилучным

https://static.news.ru/photo/2afe40e2-c354-11ea-a079-fa163e074e61_660.jpg Мирослава Карпович Фото: m1r0slava_karpovich/instagram.com

Сыгравшая старшую сестру в «Папиных дочках» Мирослава Карпович болезненно отреагировала на слухи о её романе с актёром Павлом Прилучным. Актриса обратилась к сплетникам с просьбой «дать сценарий».

Иногда хочется крикнуть сплетницам: дайте сюда сценарий, а то я не знаю, что мне делать, — опубликовала Карпович в Instagram картинку с текстом.

Прилучный познакомился с Карпович во время репетиции спектакля. Актриса ранее в браке не состояла. Однако у неё было несколько ярких романов со звёздами российского шоу-бизнеса. Сам актёр с 2011 года был женат на актрисе Агате Муцениеце. У пары есть сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись. Недавно от Муцениеце последовали обвинения в домашнем насилии в адрес экс-супруга.

Роман Прилучного и Карпович обсуждают в Сети уже несколько недель. На днях актёра видели в компании с Карпович на побережье Чёрного моря. Молодые люди прокатились на яхте. Вместе с Павлом был семилетний сын Тимофей и четырёхлетняя дочь Мия. До этого, в июне 2020 года, пару заметили во время прогулки по Москве.

Официальной информации, подтверждающей совместный отдых Прилучного и Карпович, нет. 5 июля актёр впервые обратился к подписчикам на фоне разрастающихся слухов. Он попросил тех, кто их распространяет, держать это при себе и не приписывать ему несуществующие истории. Он также заявил, что не собирается выставлять свою личную жизнь напоказ и ограничил доступ к своей странице в Instagram с 1,8 млн подписчиков, писал NEWS.ru.