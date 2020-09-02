«Не стабилизируется»: Лера Кудрявцева о состоянии мамы после инсульта

Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что её мама, недавно перенёсшая инсульт, сейчас получает интенсивное лечение в одной из клиник Крыма.
Успокоили, заверили, что всё под контролем, но пока состояние не стабилизируется, перевозить в Москву не рекомендуют. Мама что-то раскисла. Но я верю, что всё будет хорошо, — написала светская львица в своём личном блоге.
Журналистка поблагодарила всех врачей за помощь её родительнице. Она надеется, что в ближайшее время мать выпишут.
Певица Лолита Милявская первой поддержала свою подругу. Она пожелала матери Кудрявцевой скорейшего выздоровления.
Лерочка, передай маме привет и обязательно скажи, что соседи по Болгарии очень переживают и желают полного выздоровления, — написала исполнительница под постом Кудрявцевой.
Многие поклонники тоже отозвались, написав слова поддержки.
Мать Кудрявцевой перенесла инсульт на отдыхе в Крыму. Ей стало плохо ночью во время поездки в Алушту.
Как ранее писал NEWS.ru, телеведущий Дмитрий Дибров после инсульта задумался о составлении завещания. Болезнь стала для 60-летнего ведущего полной неожиданностью, так как он вёл здоровый образ жизни и не жаловался на самочувствие.
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