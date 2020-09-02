«Не стабилизируется»: Лера Кудрявцева о состоянии мамы после инсульта

https://static.news.ru/photo/b0cff29a-ed4a-11ea-9339-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что её мама, недавно перенёсшая инсульт, сейчас получает интенсивное лечение в одной из клиник Крыма.

Успокоили, заверили, что всё под контролем, но пока состояние не стабилизируется, перевозить в Москву не рекомендуют. Мама что-то раскисла. Но я верю, что всё будет хорошо, — написала светская львица в своём личном блоге.

Журналистка поблагодарила всех врачей за помощь её родительнице. Она надеется, что в ближайшее время мать выпишут.

Певица Лолита Милявская первой поддержала свою подругу. Она пожелала матери Кудрявцевой скорейшего выздоровления.

Лерочка, передай маме привет и обязательно скажи, что соседи по Болгарии очень переживают и желают полного выздоровления, — написала исполнительница под постом Кудрявцевой.

Многие поклонники тоже отозвались, написав слова поддержки.

Мать Кудрявцевой перенесла инсульт на отдыхе в Крыму. Ей стало плохо ночью во время поездки в Алушту.

Как ранее писал NEWS.ru, телеведущий Дмитрий Дибров после инсульта задумался о составлении завещания. Болезнь стала для 60-летнего ведущего полной неожиданностью, так как он вёл здоровый образ жизни и не жаловался на самочувствие.