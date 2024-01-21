«Не пугайтесь»: Милохин показал, как выкачал из себя «плохую» кровь Даня Милохин выкачал из себя «плохую» кровь с помощью древней восточной медицины

Фото: t.me/miLOHin228

Даня Милохин

Тиктокер Даня Милохин перед боем с блогером Аджмалом Ханом в рамках шоу поп-ММА провел процедуру выпускания крови, о чем рассказал в своем Telegram-канале. Речь идет о практике хиджама — древней восточной медицинской практике.

Сейчас покажу, что мне сделали сегодня. Если что, это называется хиджама. Выпускается ненужная, плохая кровь. Прямо сейчас я после процедуры. Всем советую, очень расслабляет. Особенно если вы занимаетесь жестко спортом, для вас это полезно. Не пугайтесь, это не очень больно, — рассказал Милохин.

Сейчас Милохин активно осваивает боевое искусство.16 февраля он встретится со своим индийским соперником в рамках турнира ALPHA FIGHT SERIES.

Медицинский журналист Светлана Белицкая отмечала в публикации «Т-Ж», что клинических доказательств пользы хиджамы нет, в то же время есть данные о серьезных осложнениях, связанных с этой практикой. В 2019 году Роспотребнадзор потребовал от целителей в Чечне, которые практикуют хиджаму, использовать только одноразовые инструменты. Также проверки кабинетов кровопускания проводились Роспотребнадзором в Ингушетии.

Ранее эпидемиолог Николай Дубинин рассказал, что гомеопатия не способна воздействовать на организм, так как не содержит действующего вещества. Эффективность гомеопатических средств до сих пор научно не подтверждена.