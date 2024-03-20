«Не представляете, что я пережил»: что случилось с Юрием Антоновым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Антонов

На вручении музыкальной премии народный артист РФ Юрий Антонов едва не лишился слуха. Почему певцу стало плохо, что известно о его здоровье?

Как Юрий Антонов едва не потерял слух

79-летний артист посетил музыкальную премию Bravo. Во время концерта, по словам Антонова, он едва не оглох. Исполнитель признался, что все положительные впечатления о мероприятии были испорчены техническим персоналом.

«Вы себе не представляете, что я сегодня испытал! Первая песня началась с того, что я сразу чуть не оглох! У меня и так со слухом не очень хорошо. А после сегодняшнего, наверное, станет еще хуже! Я даже не могу сейчас сообразить, что вы мне говорите!» — возмутился Антонов в интервью MK.RU.

Он пожаловался, что пострадал из-за технического персонала, который неожиданно включил почти оглушающий звук. Антонов буквально не мог работать, поэтому после исполнения первой же композиции попросил убавить громкость, однако специалисты не прислушались к певцу.

«Я им сказал: „Убавьте мониторы“, но они, наоборот, еще сильнее их увеличили. Вы себе не представляете, что я пережил. В моей жизни такое впервые. Хотя я на сцене уже очень долгие годы», — разоткровенничался музыкант.

Как отмечает MK.RU, Антонов с трудом ушел со сцены, а потом еще долгое время приходил в себя за кулисами.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юрий Антонов

Артист рассказал журналистам, что в последнее время его больше привлекает студийная работа. Сейчас Антонов занимается записью новых композиций и надеется, что они выйдут в ближайшее время.

Что известно о здоровье Юрия Антонова

В 2021 году представитель Антонова Андрей рассказал, что певец восстанавливается после операции по замене искусственного сустава в колене. По его словам, у Антонова «круглые сутки» сильно болели ноги.

В декабре 2023 года стало известно, что артист не выступит на новогоднем концерте в Москве из-за проблем с ногами. Антонов признался, что выступления утратили для него большую важность из-за усталости.

«Я уже так устал, что концерты для меня не так важны. [Во время выступления на шоу „Дуэты“] стоять было не трудно, а неудобно. Нога болит у человека, что уж поделать. Если я сел на стул, то это уже половина Антонова получается?» — рассказал музыкант в беседе с msk1.ru.

Друг музыканта бизнесмен Андрей Ковалев рассказывал, что у певца постоянно болят ноги. По его словам, артист перенес несколько операций.

Несмотря на недуг, Антонов вернулся к работе. По словам певца, на лечение коленей ушло четыре года, однако он решил не прекращать гастроли и продолжать выходить на сцену.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юрий Антонов

«Довольно долго я ничем не занимался, болел, перенес три операции на ноге, 4 года ушло на лечение колена, концертов не давал, гастролей не было. Иногда были заказные мероприятия, но редко. Особенно ни с кем не общался. А сейчас постепенно возвращаюсь к работе, к прежнему режиму», — отметил Антонов.

В 2023 году, по признанию исполнителя, ему пришлось активно сниматься в различных программах и телешоу. По словам Антонова, ради работы он «напрягался до предела», поскольку его очень просили согласиться на участие в передачах.

Как похудел Юрий Антонов

Певец рассказал, что начал более ответственного относиться к своему питанию. Антов сел на диету, которая сразу же начала приносить результаты. К настоящему моменту артист избавился уже не от нескольких лишних килограммов, однако останавливаться на достигнутом музыкант не намерен.

«Я сам себя посадил на голодный паек. Почувствовал, что мне в данный момент это необходимо. Это совсем не трудно», — поделился в разговоре с журналистами исполнитель.

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