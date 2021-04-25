«Не опасался за оранжевый зад»: Пьеха-Неваляшка о том, как его спас Гальцев

https://static.news.ru/photo/5d7ed9d4-a6fa-11eb-bd9d-96000091f725_660.jpg Фото: wolfieha/instagram.com

Российский певец Стас Пьеха покинул телешоу «Маска» на НТВ в воскресенье, 25 апреля. Он скрывался в костюме Неваляшки. После передачи он признался в своём Instagram, что по счастливой случайности его прикрыл земляк и талантливый юморист Юрий Гальцев.

Зрители были уверены, что в Неваляшке скрывается именно Гальцев. И пока у комика образовывалась целая армия поклонников, Пьеха спокойно путал жюри и «творил всякие бесчинства», как он сам говорит.

Пока все любили и поддерживали Юрия, я мог спокойно, не опасаясь за свой оранжевый зад, творить любые бесчинства и нагло раздавать неваляшечьи сентенции членам жюри, — написал певец в соцсетях.

Он признался, что с гордостью носил «дух Юрия Гальцева» в своём костюме. При этом он назвал версию зрителей и жюри самой абсурдной и при этом на удивление убедительной. Юрий Гальцев невольно помог раскрыться потенциалу певца.

Ранее NEWS.ru писал, что Стас Пьеха рассказал в интервью прессе, какой номер дался ему особенно тяжело. Он признался, что после одного танца ему потребовалась помощь врачей.