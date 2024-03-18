Не один дома: Маколей Калкин вывел в свет новую подругу Маколей Калкин прошелся по красной дорожке с актрисой Брендой Сонг

Фото: Kay Blake/Zuma/TASS

43-летний актер из культового фильма «Один дома» Маколей Калкин появился на красной дорожке в Лос-Анджелесе со своей подругой — 35-летней коллегой по цеху Брендой Сонг. Пара, которая крайне редко появляется вместе, предстала перед публикой на презентации косметического бренда 15 марта, сообщает Page Six.

Таблоид показал фото звездной пары с мероприятия. Актеры облачились в скромные повседневные наряды. Маколей пришел в темных джинсах, белой футболке, пиджаке и кедах. Его подруга была одета в джинсы свободного кроя и голубой топ, на ногах у нее были остроносые туфли на каблуках.

Помимо Калкина с партнершей, на красной дорожке появились другие звезды. Там также присутствовала актриса Линдси Лохан, певица Кристина Агилера и другие знаменитости.

Известно, что у Маколея Калкина и Бренды Сонг есть ребенок, однако пара, по всей видимости, не зарегистрировала свои отношения. Однако ранее Бренда Сонг заявляла об их помолвке. По ее словам, они с Маколеем помолвлены с января 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что звезда серии художественных фильмов про находчивого ребёнка «Один дома» Маколей Калкин в возрасте 40 лет впервые стал отцом. Матерью стала актриса Бренда Сонг. У них с одним из самых знаменитых актеров 90-х годов родился сын. Первенца назвали Дакота Сонг Калкин. Ребёнок получил это имя в честь сестры актёра, погибшей под колёсами автомобиля в 2008 году.