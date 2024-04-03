«Не может быть»: Майкл Дуглас и Скарлетт Йоханссон оказались родственниками Майкл Дуглас узнал о своем родстве со Скарлетт Йоханссон во время телешоу

Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNe/Global Look Press

Майкл Дуглас

Голливудский актер Майкл Дуглас оказался дальним родственником своей коллеги по цеху Скарлетт Йоханссон, об этом он узнал во время шоу «В поисках своих корней». Ведущий сообщил шокированному актеру, что они с Йоханссон «имеют одинаковые ветви ДНК на четырёх разных хромосомах». Шоу транслировали на канале PBS.

Вы шутите? О, это потрясающе. Всё в порядке. Это здорово. Это так круто, — эмоционально отреагировал на новость Дуглас в эфире документального телесериала, в котором профессор Генри Луис Гейтс рассказывает приглашённым звёздам об их происхождении.

Ведущий уточнил, что ветви общей ДНК у знаменитостей идут по материнской линии Скарлетт Йоханссон. Их общие с Майклом Дугласом корни восходят к еврейским общинам Восточной Европы. При этом известно, что у Дугласа есть русские корни: его бабушка и дедушка были русскими евреями, которые эмигрировали в Америку.

Невероятно. Что ж, я с нетерпением жду встречи со Скарлетт в следующий раз, — сказал Дуглас.

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