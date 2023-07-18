«Не горю желанием»: Тимати объяснил свой уход со сцены Рэпер Тимати объяснил прекращение музыкальной карьеры желанием заняться бизнесом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тимати

Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, заявил о прекращении музыкальной карьеры из-за желания заняться собственным бизнесом. Исполнитель, появившийся на VK Fest, уточнил, что хочет попробовать себя в различных сферах деятельности, сообщает «Пятый канал». Тимати отметил, что ушел со сцены, так как «не горит желанием» выступать и записывать фиты.

Я занимаюсь бизнесом и вообще другими вещами по жизни. Потому что я не хочу застрять в определенном цикле — гастролировать и записывать песни до 60-70 лет. Нужно все успеть, все попробовать, поэтому я сейчас сконцентрирован на других вещах, на бизнесе, — пояснил рэпер.

Тимати добавил, что с уважением относится к артистам, которые посвятили свою жизнь творчеству. При этом рэпер подчеркнул, что сам не хочет ограничивать свою деятельность исключительно карьерой певца.

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, рассказала о своей алкогольной зависимости. По словам исполнительницы, она слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и попыталась поддержать себя алкоголем. Абросимова признала, что у нее есть зависимость, поэтому она легла в реабилитационный центр на лечение.