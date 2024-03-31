Названы звезды, побившие рекорд по заработанным миллионам в 2023 году KP.RU: Киркоров и Гагарина получили рекордную прибыль в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Компании Филиппа Киркорова и Полины Гагариной в 2023 году получили рекордную прибыль, выяснило KP.RU. Так, ООО «Филипп Киркоров Продакшн» заработала 195,3 млн рублей. Несмотря на «отмену» артиста, которая произошла в конце года, выручка компании стала рекордной за последние 10 лет. По информации издания, годом ранее Киркоров зарабатывал на 158,8 млн рублей меньше.

Выручка ООО «Полина Гагарина» при этом составила 214,9 млн рублей, что на 64 млн больше, чем в 2022 году. Певице удалось побить семилетний рекорд, говорится в публикации.

Менее всех при этом повезло Анне Седоковой. ООО «Ла Стори» принесла ей 6,7 млн рублей. За последний год выручка упала на 62%, а чистая прибыль и вовсе рухнула до 527 тысяч рублей.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что компания по «умной доставке» продуктов, принадлежащая телеведущей Юлии Высоцкой, понесла многомиллионные убытки. Согласно его сведениям, за три года бизнес артистки ушел в минус на 8,42 млн рублей. При этом канал отметил, что, несмотря на убытки, долгов перед налоговой компания не имеет. Как стало известно каналу, Высоцкая запустила стартап еще в 2021 году.