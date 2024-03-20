Еще один стартап Высоцкой понес многомиллионные убытки SHOT: компания Высоцкой по доставке еды потеряла 8 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Высоцкая

Telegram-канал SHOT сообщил, что компания по «умной доставке» продуктов, принадлежащая телеведущей Юлии Высоцкой, понесла многомиллионные убытки. Согласно его сведениям, за три года бизнес артистки ушел в минус на 8,42 млн рублей. При этом канал отметил, что, несмотря на убытки, долгов перед налоговой компания не имеет.

Как стало известно каналу, Высоцкая запустила стартап еще в 2021 году. По его информации, концепция заключалась в том, что приложение на телефонах пользователей должно было следить за просматриваемыми ими рецептами, автоматически подбирать соответствующие продукты в супермаркетах и помогать с оформлением доставки.

Канал добавил, что за три года стартап так и не начал приносить прибыль. Согласно публикации, за первый год компания Высоцкой потеряла 50 тысяч рублей, за второй год — уже 3,76 млн рублей, а за третий — 4,66 млн, что в сумме составило 8,42 млн рублей.

Ранее СМИ сообщали еще об одной убыточной фирме Юлии Высоцкой по доставке еды. Ведущей программы «Едим дома» пришлось закрыть «Кулинарную студию», поскольку за четыре года бизнес потерял чуть более 4,7 млн рублей. Уточнялось, что Высоцкая уже собрала документы, необходимые для ликвидации компании.